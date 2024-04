Von Motorradrennen bis Tanzshow - in Zerbst, Dessau und der Region werden in den nächsten Tagen einige kulturelle Höhepunkte geboten. Eine kleine Übersicht:

Das ist in den nächsten Tagen in Zerbst und Umgebung los

Zerbst - Noch nichts zu tun am Wochenende? Für einen gelungenen Wochenabschluss sind hier die Volksstimme-Veranstaltungstipps für die Region Zerbst.

Motorradrennen in Nutha

Am Wochenende wird wieder Leben sein auf dem Mühlenring. Das Gelände an der Nuthaschen Mühle lockt zweimal im Jahr Hunderte von Menschen an. Hier können sich motorisierte Zweiradfreunde austoben und mit ihren Freunden und Fans feiern.

Was dahinter steckt und zieht, ist das Konzept, dass hier Jedermann bei den Oldtimerrennen fahren darf. Einzige Bedingung ist, dass die Fahrzeuge eine technische Prüfung/Abnahme bestehen. Ansonsten ist alles offen. Zehn Klassen sind eingeteilt. Es gibt eine Kinderklasse und erstmalig eine Frauenklasse SR 2.

Nach den Trainingsläufen am Sonnabendfrüh geht es mit den Vorläufen ab 10 Uhr los. Die Mittags- und Abendversorgung übernimmt Tom Hebäcker, der Verein selbst bietet Kaffee und Kuchen an. Am Samstagabend gibt es nach den Rennen dann Live-Musik mit „Rosemarys Triplets“. Der Eintritt zum Mühlenring ist frei, um Spenden wird gebeten.

Buntes Programm zum Welttag des Tanzes in der Dessauer Marienkirche

Die Tanzgruppe "SCHAUT-hin!" tritt in der Dessauer Marienkirche auf. Foto: Claudia Heysel

Am Sonnabend, 27. April, laden die Kinder- und Jugendtanzgruppe „SCHAUT-hin!“, die Revuetanzgruppe „Showtime“, die „Holis“ vom MCC und die Gruppen der Ersten Großen Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot 1954 e.V. zum „Welttag des Tanzes“ in die Dessauer Marienkirche ein. Der Tag wird durch die Villa Krötenhof aus Anlass des Internationalen „Welttag des Tanzes“ organisiert und durchgeführt. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches, zweistündiges Programm. Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene werden auf der Bühne ihr Können zeigen.

Neugierige können sich auch bei den einzelnen Gruppen Informationen holen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Man freut sich auf viele Gäste – denn Tanzen ist Lebensfreude und macht glücklich.

Pit und Poldi feiern im Dessauer Theater Geburtstag

Pit und Poldi treten wieder im Theater Dessau auf. Foto: Claudia Heysel

Am Sonntag dürfen sich alle ab 5 Jahre um 15 Uhr auf eine erneute Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus freuen, die zusammen Poldis 250. Geburtstag feiern.

Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Vom Keller bis zum Dach des Luisiums in Wörlitz

Das Luisium kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Foto: Peter Dafinger

Corinna Meyer, die Kastellanin des Schlosses Luisium, führt die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr durch alle Stockwerke des Gebäudes.

„Vom Keller bis zum Dach“ – Dies wird in der angebotenen Führung wortwörtlich genommen. Gezeigt werden nicht nur die repräsentativen Räume des Schlosses Luisium, sondern ebenso das Mezzaningeschoss mit einer Ausstellung rund um die Restaurierungsarbeiten des Hauses sowie der Dachboden. Den krönenden Abschluss findet die Führung im Belvedere, von wo aus man einen herrlichen Blick über die Landschaft genießen kann.

Um eine Anmeldung wird gebeten unter: schloss-luisium@gartenreich.de oder (0340) 21 83 70. Die Führung kostet fünf Euro.

Kultband „Karussell“ spielt in Coswig ihre größten Hits

Die Band "Karussell" tritt in Coswig auf. Foto: Marc Opre

Die Kultband „Karussell“ ist am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr zu Gast in der Kirche St. Nicolai Coswig. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 29 Euro und an der Abendkasse 33 Euro. Einlass ist ab 16 Uhr.

Gegründet wurde die Band 1976 von Wolf Rüdiger Raschke in Leipzig. Sie spielte zu DDR-Zeiten erfolgreich bis 1989 in verschiedenen Besetzungen. 1990 ging diese Ära vorerst zu Ende. Doch 2007 konnte der Sohn des Bandgründers, Joe Raschke, „Karussell“ wieder zurück ins Leben rufen. Es folgten erste Konzerte und eine intensive Arbeit an neuen Songs und Texten. In der langjährigen Bandgeschichte hat Karussell zehn Alben herausgegeben, Filmmusiken und Videos eingespielt, Konzertreisen in zahlreiche Länder auf mehreren Kontinenten unternommen. Einer der bekanntesten Hits der Band ist das Lied „Als ich fortging“.

Joe Raschke sagt zu „Karussell“: „Wir sind so fest zusammengewachsen, als ob es nie anders gewesen wäre. Damit schließt sich der Kreis aus Vergangenheit, Freunden, Menschlichkeit und Musik.“

Karten im Vorverkauf gibt es im Coswiger Kirchenbüro (Tel. 034903/62938), in der Stadtinformation oder im Buchladen „Müller Buch & Kunst“.

„Angrillen“ am Westufer der Elbbrücke

Die Elbbrücke bei Barby ist immer wieder ein interessantes Ziel für einen Spaziergang. Foto: Petra Wiese

Die Arbeitsgruppe zum Erhalt der Barbyer Eisenbahnbrücke lädt am Mittwoch, 1. Mai, zum Angrillen an den westlichen Brückenaufgang ein. Zwischen 10 und 13 Uhr kann man bei Grillwürstchen und Getränken mit den Vereinsmitgliedern entspannt ins Gespräch kommen. Eingeladen sind auch die Bürger aus Walternienburg und dem Zerbster Umland, die von der ostelbischen Seite über die Brücke spazieren können.

Für die musikalische Untermalung sorgt Axel Krutzsch. Auf dem Programm steht ein Auftritt der Kindergruppe Winki-Kids, die von dem Sänger und Schauspieler Stefan Wapenhans betreut werden. Es haben sich auch die Barbyer Geocaching-Aktivisten Egon und Gudrun Przybyla sowie Wolfgang Dyballa bereit erklärt, ihr interessantes Hobby vorzustellen.

Ein Spiel, bei dem in freiem Gelände versteckte Behälter mithilfe von GPS-Koordinaten gesucht und anschließend am selben Ort wieder versteckt werden. Wenn man so will, eine elektronische Schnitzeljagd. Auch auf der Elbbrücke soll es ein „Versteck“ geben. Das geschieht im Rahmen der Tourismusförderung.