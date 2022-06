Digitalisierung Dateien statt zig Aktenordner - Zerbster Feuerwehren bekommen demnächst neues Verwaltungsprogramm

Was anderswo längst Alltag ist, soll nun endlich auch bei den Zerbster Ortsfeuerwehren Einzug halten – die Digitalisierung sämtlicher Akten und Abläufe. So kann beispielsweise bei Brandeinsätzen in Sekundenschnelle auf Dateien zugegriffen werden, wo sämtliche Hydranten aufgelistet sind.