Discounter Netto will sich in Zerbst vergrößern. Bislang stand den Plänen die äußerst marode, aber denkmalgeschützte Villa Gorgaß im Weg. Nun gibt es einen neuen Lösungsvorschlag.

Was wird aus der Villa? Entstehen neue Wohnungen für Handwerker oder erweitert sich der Netto Supermarkt? Vom einstigen Glanz der im Jugendstil errichteten Villa Gorgaß in der Magdeburger Straße in Zerbst ist nicht mehr viel vorhanden.

Zerbst. Erstrahlt die Villa Gorgaß in der Magdeburger Straße in naher Zukunft tatsächlich in neuem Glanz? Die Chance zumindest besteht in Anbetracht des jetzt vorgestellten Kompromissvorschlags, der die Rettung des desolaten Jugendstilbaus und die Errichtung eines modernen Netto-Marktes miteinander in Einklang bringen will.