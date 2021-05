Der Anhaltische Landeskirchenrat wird beim Festgottesdienst in St. Bartholomäi Zerbst eingeführt

Im Festgottesdienst am 29. Mai 2021 werden um 15 Uhr in der Schloss- und Hofkirche St. Bartholomäi Zerbst die Mitglieder des anhaltischen Landeskirchenrates in ihren Dienst eingeführt. Der Gottesdienst anlässlich der Einführung findet unter dem bewährten Corona-Schutzkonzept der Zerbster Gemeinden im offenen Kirchenschiff der Bartholomäikirche statt. Der Gottesdienst wird zudem live im Youtube-Kanal „Anhalt evangelisch“ übertragen.

Zerbst - vs

Im heutigen Festgottesdienst um 15 Uhr in der Schloss- und Hofkirche St. Bartholomäi Zerbst werden die Mitglieder des anhaltischen Landeskirchenrates in ihren Dienst eingeführt.

Der Landeskirchenrat ist das administrative Leitungsgremium der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Ihm gehören in der aktuellen sechsjährigen Legislaturperiode, die am 1. Mai begonnen hat, Kirchenpräsident Joachim Liebig, Oberkirchenrätin Franziska Bönsch und Oberkirchenrat Matthias Kopischke an. Kirchenpräsident Liebig war im September 2020 von der anhaltischen Landessynode für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Bei ihrer digitalen Frühjahrstagung im April wählten die Synodalen dann Franziska Bönsch als juristische Oberkirchenrätin und Matthias Kopischke als theologischen Oberkirchenrat, die beide ihre erste Amtszeit begonnen haben.

Nur begrenzte Sitzplätze

Der Gottesdienst anlässlich der Einführung findet unter dem bewährten Corona-Schutzkonzept der Zerbster Gemeinden im offenen Kirchenschiff der Bartholomäikirche statt. Dennoch ist die Zahl der Sitzplätze begrenzt. Um eine Anmeldung im Dessauer Landeskirchenamt an andrea.rintelmann@kircheanhalt.de oder unter 0340/ 2526216 wird gebeten.

Der Gottesdienst wird zudem live im Youtube-Kanal „Anhalt evangelisch“ übertragen.

Die Einführung des Landeskirchenrates leitet Präses Christian Preissner, die Predigt hält Oberkirchenrat Matthias Kopischke. Weiter an der Liturgie des Gottesdienstes beteiligt sind unter anderem Kreisoberpfarrer Jürgen Tobies, Pfarrer Albrecht Lindemann und Kirchenälteste. Die musikalische Ausgestaltung übernehmen Kreiskirchenmusikwart Tobias Eger, Kirchenmusiker Steffen Klimmt und Gemeindepädagogin Susanne Klimmt sowie der Bläserkreis der Landeskirche Anhalts unter Leitung von Landesposaunenwart Steffen Bischoff. Matthias Kopischke wird in dem Gottesdienst zugleich in die 2. Pfarrstelle an St. Bartholomäi Zerbst eingeführt.

Zu den drei Mitgliedern

Joachim Liebig hat seit 2009 das Amt des Kirchenpräsidenten und leitenden Geistlichen der Evangelischen Landeskirche Anhalts inne.

Oberkirchenrätin Franziska Bönsch ist seit April 2020 als Juristin im Dienst der Landeskirche tätig. Die Position einer juristischen Oberkirchenrätin/eines juristischen Oberkirchenrates war zuvor seit Mitte 2018 vakant.

Oberkirchenrat Matthias Kopischke war in Anhalt ab 2015 Landespfarrer für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, seit 2019 auch mit dem Aufgabenbereich Familien. Er tritt die Nachfolge von Oberkirchenrätin Ramona Eva Möbius an.

Weitere biografische Informationen unter: https://www.landeskirche-anhalts.de/landeskirche/leitung

Joachim Liebig Foto: Evangelische Landeskirche