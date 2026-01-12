weather schneeregen
Vor 18 Jahren baute Michael Bügener die Fläminger Entenspezialitäten auf und machte den Betrieb zu dem, der er ist. Jetzt übernimmt ein neuer die Leitung: Daniel Herrmann. Was der neue Geschäftsführer vor hat.

Von Petra Wiese 12.01.2026, 06:17
Michael Bügener hat den Staffelstab an Daniel Herrmann übergeben.
Michael Bügener hat den Staffelstab an Daniel Herrmann übergeben. Foto: Petra Wiese

Reuden - In Reuden gibt es jetzt einen Neuen. Wieder ein Thüringer. Und wieder brennt er für die Sache. Die Rede ist vom neuen Geschäftsführer der Fläminger Entenspezialitäten: Daniel Herrmann.