Fläminger Entenspezialitäten Der Neue bei den Enten: Jünger, heißblütig und bereit zu lernen

Vor 18 Jahren baute Michael Bügener die Fläminger Entenspezialitäten auf und machte den Betrieb zu dem, der er ist. Jetzt übernimmt ein neuer die Leitung: Daniel Herrmann. Was der neue Geschäftsführer vor hat.