Fläminger Entenspezialitäten Der Neue bei den Enten: Jünger, heißblütig und bereit zu lernen
Vor 18 Jahren baute Michael Bügener die Fläminger Entenspezialitäten auf und machte den Betrieb zu dem, der er ist. Jetzt übernimmt ein neuer die Leitung: Daniel Herrmann. Was der neue Geschäftsführer vor hat.
12.01.2026, 06:17
Reuden - In Reuden gibt es jetzt einen Neuen. Wieder ein Thüringer. Und wieder brennt er für die Sache. Die Rede ist vom neuen Geschäftsführer der Fläminger Entenspezialitäten: Daniel Herrmann.