Wolfsland Sachsen-Anhalt Der Wolf ist zurück: Fünf Rudel streifen rund um Zerbst

Neben Rehen, Wildschweinen und Füchsen sind sie längst wieder heimisch in der Zerbster Region: Wölfe. Nur, was bedeutet das? Wie gefährlich sind Spaziergänge in der freien Natur?