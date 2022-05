Die ersten neuen Glaskästen für die Dörfer in der Einheitsgemeinde Zerbst: Vier neue Fahrgastunterstände im Umland installiert

Zerbst - Am Krankenhaus, in der Brüderstraße und in der Kupfergasse in Zerbst stehen sie nun schon eine Weile, die neuen Buswartehäuschen oder Fahrgastunterstände, wie sie heute bezeichnet werden. Nun ist es auch in den ersten Dörfern der Einheitsgemeinde soweit, dass solche neuen Fahrgastunterstände installiert wurden. Vier an der Zahl konnten in dieser Woche aufgebaut werden – in Polenzko, Bärenthoren, Nedlitz und gestern in Jütrichau.