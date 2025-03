Lokale Wirtschaft Die Zahl der Insolvenzen steigt: Was es jetzt braucht, um die Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld wieder anzukurbeln

Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik ist angespannt, auch in Anhalt-Bitterfeld. Die Forderungen der IHK und der Handwerkskammer an die künftige Regierung sind eindeutig und unmissverständlich.