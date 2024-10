Drei Brüder, zwei davon sitzen in der JVA-Burg, sollen auf einen Mann mit Stahlkappen eingetreten haben. Es ging um Drogengeld. Nun erfolgte der Prozess in Zerbst. Wie die Mutter des Opfers den brutalen Angriff auf ihren Sohn erlebte.

Prozess am Amtsgericht Zerbst

Der Prozess wird am Amtsgericht Zerbst verhandelt.

Zerbst. Drei Brüdern wurden am Mittwoch am Amtsgericht Zerbst sechs Straftaten zur Last gelegt, darunter Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidung von Polizeibeamten. Besonders eine der Taten entpuppte sich als äußerst brutal.