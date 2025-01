Dr. Ute Hilitzer steht ab sofort mit ihrem Praxisteam für Patienten bereit – wie am besten ein Termin zu bekommen ist und warum das besonders für alle Lindauer eine gute Nachricht ist.

Dr. Ute Hilitzer (sitzend) hat in der Jeverschen Straße in Zerbst eine neue Hausarztpraxis eröffnet. Zu ihrem Team gehören Antje Kirchner (hinten links) und Anke Stock.

Zerbst. - Dr. Ute Hilitzer heißt die junge Allgemeinmedizinerin, die in Zerbst ab sofort Patienten behandelt. Schon vor der offiziellen Praxiseröffnung gab es die ersten Terminnachfragen. Denn nach wie vor fehlt es an ausreichend Hausärzten in Zerbst.