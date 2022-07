Ein Leben für die Kunst: Der Zerbster Gerhard Schuboth wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden

Zerbst - Draußen ist es grau und windig, als Irene Leps in der Küche des Museums der Stadt Zerbst Pfefferminztee einschenkt. Sie ist eine von drei Töchtern von Gerhard Schuboth, dem bekannten Künstler und Mitbegründer der Zerbster Kulturfesttage. In diesem Jahr wäre ihr Vater 100 Jahre alt geworden – Anlass genug für eine Ausstellung im Rathaus. Aber auch ein Anlass, das Leben des Malers zu betrachten, der einst von Helga Schütz in der Wochenzeitung Sonntag als „der stille Zerbster“ bekannt wurde.