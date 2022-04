Ein prachtvoller Festumzug zieht durch das Dorf: Die Nedlitzer feiern ausgelassen ihr Erntedankfest

Es passte alles am Sonnabend. In Nedlitz konnte wieder Erntedankfest gefeiert werden. Traditionell begann der Nachmittag mit einem Umzug.

Wer Kuchen und Waffeln wollte, war bei den Nedlitzer Frauen an der richtigen Adresse.

Nedlitz - Auch in der Kürze der Zeit waren an die 20 Bilder beziehungsweise Gruppen zusammen gekommen, die sich am Festumzug beteiligten. Da machten die örtlichen Vereine mit, die Feuerwehr und viele Privatleute – von Anhängern voller Menschen bis hin zur einzelnen Reiterin auf ihrem schmucken Pferd.