Eingestampfte Visionen: Was aus der ehrgeizigen Sanierung der Zerbster Parks wird

Der Park am Walther-Rathenau-Platz war bislang Bestandteil des Projektes zur Sanierung der Zerbster Stadtmauerpromenade, das aufgrund der Kosten zusammengestrichen werden musste.

Zerbst - Zerbst ist reich an Parkanlagen. Allerdings gleichen sie kaum einer idyllischen Oase, die zum Verweilen einlädt. Das soll sich ändern. Das ehrgeizige Vorhaben dank Fördergeldern in Kürze an Fahrt aufnehmen. Nun wurde es ausgebremst.