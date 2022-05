Veranstaltungen Einige Top-Veranstaltungen in Zerbst sollen viele Besucher aus nah und fern in die Nuthe-Stadt locken

Nach enthaltsamen Zeiten soll es im Frühjahr 2022 in Zerbstveranstaltungstechnisch wieder in die Vollen gehen. Die Organisatoren wollen gleich mit vier hochkarätigen Veranstaltungen Zerbster und Besucher aus nah und fern auf die Zerbster Schlossfreiheit und in den Schlossgarten locken.