Elberadweg Elberadweg lockt Reisende im zweiten Corona-Sommer nach Zerbst

Es ist der zweite Corona-Sommer, Inlandstourismus scheint noch immer eine vernünftige Alternative und der Pandemie-Speck soll am Besten schnell verschwinden. Der Elberadweg scheint dafür ein perfektes Ausflugs- oder Reiseziel. Was hat der Elberadweg in der Region Zerbst zu bieten?