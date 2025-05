Der beliebteste und bekannteste Radweg Deutschlands wird 30 Jahre alt. Was macht die 30 Kilometer des Elberadwegs in Zerbst besonders?

Poleymühle - Sommerferienwetter könnte man dieser Tage sagen. Alles grünt und blüht und die Menschen zieht es raus in die Natur. Eine Radtour bietet sich an, ob für einen Tag oder übers Wochenende, um die Gegend zu erkunden.

Der Elberadweg liegt direkt vor unserer Haustür. Er gehört seit Jahren zu den beliebtesten Radwegen Deutschlands. Bei der Umfrage des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) wechseln sich der Elberadweg und der Weserradweg immer an der Spitze ab, macht Anne Höppner, die Leiterin der Zerbster Touristinformation deutlich. Die Region Zerbst kann nur profitieren. Der Elberadweg verläuft auf knapp 30 Kilometern im Zerbster Gebiet und führt Touristen in die Region.

Jubiläum vom Elberadweg

In diesem Jahr wird der Elberadweg 30 Jahre alt. Dieses Jubiläum ist der Anlass, um ein paar Bodenmarkierungen an strategischen Punkten anzubringen. Dazu waren am Mittwoch die Projektkoordinatorin für Rad- und Aktivtourismus in der Urlaubsregion Mittelelbe, Anna Orling, und die Elberadwegskoordinatorin Julia Müller auf dem Elberadweg in der Einheitsgemeinde unterwegs.

Anne Höppner hatte den beiden Frauen Punkte vorgeschlagen, an denen die Markierungen Sinn machen, um die Aufmerksamkeit verstärkt auf den Elberadweg zu lenken. Es gibt schließlich auch Stellen, wo der Radwegeverlauf nicht ganz eindeutig zu erkennen ist und durchaus mal der ein oder andere vorbei radelt.

Den Zeichen folgen

Eine solche Stelle ist, wenn die Radfahrer aus Walternienburg kommen. Da sind schon einige am Abzweig nach Poleymühle vorbei gefahren, weiß Anne Höppner. Die würden dann in Zerbst landen und müssten dann zurück fahren. Das ist ärgerlich. In dieser Saison dürfte der Abzweig nicht mehr so leicht zu verpassen sein. Als Vertreter des Walternienburger Ortschaftsrates übernahm es Andreas Heide, eine neue Bodenmarkierung mit weißer Farbe auf die Straße zu sprayen. Zur Sicherheit wurde in entgegengesetzter Richtung gleich noch eine weitere Markierung aufgebracht. „Seit 1995 - 30 Jahre Elberadweg“ ist da um das „e“ herum zu lesen, wenn man nicht zu schnell unterwegs ist.

In seinem Jubiläumsjahr gilt dem Elberadweg besondere Aufmerksamkeit. Petra Wiese

Das sind keine dauerhaften Markierungen, sondern speziell für die Jubiläumssaison, erläutert Anna Orling. Nach etwa einem halben Jahr sei die Farbe dann wieder verschwunden. Aber dauerhafte Markierungen gibt es ja schon, die vom Landkreis aufgebracht worden waren. Steckby, zwischen Steutz und Steckby, an der Elbfähre Ronney und auf dem Plattenweg zwischen Ronney und Dornburg gab es gestern weitere Stationen für die Koordinatorinnen, die Markierungen aufzubringen. Diese Aktion führt die beiden Frauen durch ganz Sachsen-Anhalt. In Magdeburg haben sie vor Ostern damit angefangen. Über 70 Punkte werden es am Ende sein.

Check des Elberadweges jedes Jahr zur Saisoneröffnung

Anna Orling und Julia Müller waren zur Saisoneröffnung in diesem Jahr selbst schon auf dem Elberadweg unterwegs. Immer ein Abschnitt werde mit Verantwortlichen und Involvierten vor Ort abgefahren und dabei werde geschaut, was es in dem Bereich für Probleme oder Anregungen gibt.

Radfahren stand bei Anne Höppner in diesem Jahr auch bereits auf der Agenda. Von Zerbst über Leps führte ihre private Tour nach Steutz, Steckby, Walternienburg, um dort auf den Flämingradweg zu wechseln.

Die Touristikerin hatte natürlich beim Vor-Ort-Termin auch das offizielle Handbuch für den Elberadweg 2025 mit dabei. Darin finden sich alle wichtigen Informationen für die einzelnen Abschnitte: von Kartenmaterial über Fährverbindungen, Unterkünfte, Anschlusswege bis zur Gastronomie.

Von den Frauen aus der Koordinierung bekam sie gleich noch eine Kiste mit dem Elberadweg-Journal „Radtour – von Wittenberge nach Lutherstadt Wittenberg“ überreicht. Die Hefte sind dann in der Touristinfo zu haben. Hier gibt es Empfehlungen für Radwanderwege am Elberadweg in Sachsen-Anhalt. Auf dem Titelbild ist die Walternienburger Wasserburg zu sehen.