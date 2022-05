Elf Freunde-Lesebuch-Projekt in Zerbst zum Abschluss gebracht: Spendenerlös aus Lesebuchverkauf für den Nachwuchsfußball

Zum Abschluss des Buchprojektes "Elf Freunde" konnte aus dem Verkauf noch einmal eine Spende an den Fußballnachwuchs gehen.

Zerbst (pwi) - Nun soll es endgültig abgeschlossen sein – das „Elf Freunde“-Projekt. Ein Abschluss, den das Autorenkollektiv Joachim Lucas, Dittmar Gensch, Torsten Jerchel und Helmut Hehne eigentlich gemeinsam besiegeln wollten. Nun wurde das im Andenken an den verstorbenen Helmut Hehne getan. An seiner statt übernahm es seine Frau Margot, die letzten Spendengelder an die Nachwuchsfußballer zu überreichen.