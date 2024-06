Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Der furiose EM-Auftakt der deutschen Mannschaft am vergangenen Freitag wurde in Deetz gemeinsam bejubelt. Der örtliche Heimatverein hatte zum Fußballgucken auf den Hof hinterm Bürgerhaus eingeladen. Etwa 50 Leute waren da, so Ortsbürgermeister und Heimatvereinsvorsitzender Tobias Böttcher. Die gefallenen Tore wurden zusammen beklatscht, das Ergebnis gefeiert. Für das leibliche Wohl hatte der Heimatverein gesorgt. Erst gestern Abend wollte man entscheiden, ob weitere Spiele, wie das heutige Deutschlandspiel, zusammen und in welchem Rahmen geschaut werden sollen.