Die Ortschaften bekommen eine Pro-Kopf-Pauschale für Veranstaltungen und Brauchtum. Die Kultur in der Kernstadt ging bislang leer aus. Das das soll sich nun ändern, doch zu welchen Richtlinien?

Endlich Fördermittel für die Kultur in der Kernstadt Zerbst: Doch wer bekommt wie viel Geld und wofür?

Zerbst - Ohne Wortmeldungen hat der Stadtrat im Dezember einstimmig die Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale beschlossen, die die 2010 eingemeindeten Ortschaften erhalten. Diese lag bislang bei 6 Euro je Einwohner und wird ab 2025 auf 7,50 Euro angehoben. So soll eine Angleichung an die schon eher eingemeindeten Ortschaften Bias, Pulspforde und Luso erfolgen, die entsprechend gesonderter Gebietsänderungsverträge jährliche Zuschüsse in Höhe von 15 Euro je Einwohner bekommen.