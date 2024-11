Zerbst - Der Countdown läuft. Nur noch wenige Tage kann abgestimmt werden, inklusive dem heutigen Mittwoch, dann steht fest, wo die Coca-Cola Weihnachtstrucks ihren Stopp einlegen. Derzeit liegt Zerbst mit rund 7.800 Stimmen vorn, gefolgt von Straubing mit 7.400 Stimmen. Attendorn (2.700), Barmstedt und Melsungen (jeweils 2.200) liegen abgeschlagen auf den Plätzen drei bis fünf.

„Das darf uns aber keinesfalls in Sicherheit wiegen. In fünf Tagen kann noch einiges passieren. Das heißt, weiter voten, voten, voten“, kommentiert der Vorsitzende des Weihnachtsmarktvereins den momentanen Stand der Abstimmung. „Wir müssen jetzt auf den letzten Metern noch einmal alles geben – die Familie, die Freunde, Kollegen und alle Bekannten ins Boot holen, um auf der Zielgeraden für unsere Stadt abzustimmen“, ruft Thomas Kirchner zum Voting auf.

Vereinsmitglieder rühren unentwegt die Werbetrommel

Die Vereinsmitglieder rühren unentwegt die Werbetrommel, vor allem in sozialen Netzwerken, um den Zerbstern und den Menschen aus der Umgebung ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. „Ich war schon 2007 am Stopp der Trucks in Zerbst beteiligt und es waren damals Hunderte Menschen auf dem Marktplatz. Besonders die Kinderaugen strahlten natürlich, als sie die leuchtenden Trucks sahen, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kannten“, erinnert sich Kirchner.

Das schreie nach einer Wiederholung, gerade für die Kinder, sind sich Thomas Kirchner und seine Mitstreiter einig. „Außerdem würde solch ein Event natürlich unzählige Besucher nach Zerbst und auf den Weihnachtsmarkt locken. Immerhin versprechen die Veranstalter der Tour unzählige Lichter, magische Momente, einen großen Christbaum und viele Überraschungen“, so der Vereinsvorsitzende.

Abstimmung noch bis 24. November

Wenn denn die Zerbster und die Menschen in den umliegenden Städten und Gemeinden jetzt beim Endspurt weiter so reichlich abstimmen und Zerbst gewinnt, werden die Trucks am 14. Dezember am Eingang des Schlossgartens an der Schloßfreiheit in Zerbst ihren Stopp einlegen. Geplant ist, dass das weihnachtliche Dorf von 15 bis 20 Uhr geöffnet ist.

Abgestimmt werden kann bis zum 24. November nur in der Coca-Cola-App. Laut Veranstalter der Tour ist eine Abstimmung am Computer nicht möglich. Alle Infos und die nötigen Links findet man auf der Facebookseite von "ZerbstAktuell". Jeder Teilnehmer kann im Aktionszeitraum zehn Mal voten, muss aber seinen Punktestand immer wieder auffüllen.