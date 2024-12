Innerhalb von drei Jahren wurde die Ankuhnsche Mühle nun zum zweiten Mal versteigert. Wer die künftigen Eigentümer sind und was sie mit dem Gebäudeensemble vorhaben.

Erfolgreiche Versteigerung: Neue Zukunft für Ankuhnsche Mühle in Zerbst?

Der marode Zustand der Ankuhnschen Mühle in Zerbst offenbart sich besonders in der rückwärtigen Ansicht des Gebäudeensembles.

Berlin/Zerbst. - Neue Hoffnung für die Ankuhnsche Mühle in Zerbst? Gemischte Gefühle hinterließ ein Gespräch mit den neuen Eigentümern nach einer erfolgreichen Versteigerung in Berlin. Immerhin: Es nimmt wieder jemand Geld in die Hand für die älteste Mühle der Stadt – und präsentiert eine ganz moderne Idee.