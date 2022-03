Erster Ödlandbrand: Zerbster Feuerwehr löscht Grasfläche in der Marcellstraße

Die tagelange Trockenheit und der Sonnenschein am Tag haben zu einem ersten Feuer geführt. Die Einsatzkräfte mussten am 9. März in die Marcellstraße ausrücken.

Zerbst - Wenig Niederschläge und der Sonnenschein der letzten Tage haben wohl zum ersten Ödlandbrand des neuen Jahres geführt. Kurz nach 16 Uhr wurde am Mittwoch (9. März) die Zerbster Feuerwehr in die Marcellstraße gerufen. „Als wir eintrafen, stand am hinteren Ende des ehemaligen Sportplatzes eine etwa 200 Quadratmeter große Grasfläche in Flammen“, sagt Ortswehrleiter Steffen Schneider.