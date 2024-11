Erster Bauabschnitt der Kreisstraße 1233 von Güterglück in Richtung Zerbst ist fertig saniert, weitere Teilabschnitte sollen folgen. Derweil ist in Trebnitz weiterhin kein Durchkommen. Das hat zwei Gründe.

Das erneuerte Teilstück der K1233 vom Ortsausgang Güterglück in Richtung Trebnitz wurde am Dienstag offiziell freigegeben.

Güterglück. - Rund 317.000 Euro hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in die Kreisstraße 1233 investiert. Ein Kilometer glatte Piste wurde hergestellt, beginnend am Ortsausgang Güterglück in Richtung Trebnitz, Zerbst. „Wieder ein Stück des Puzzles“, sagte Landrat Andy Grabner zur offiziellen Freigabe am Dienstagnachmittag. Und das Kreisstraßenpuzzle hat viele Teile. Es gibt noch reichlich Kilometer im Landkreis, die saniert werden müssen. Stück für Stück soll das erfolgen.