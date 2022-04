Essenzen-Fabrik Zerbst organisiert Abend gegen Antisemitismus

Zerbst - „Jüdische Kultur“ war das Motto eines Themenabends am Sonnabend in der Essenzenfabrik. „Wir wollen mit diesem Abend einen Beitrag zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdische Kultur leisten, aber auch – gerade in Bezug auf wachsenden Antisemitismus im Land und den Anschlag in Halle – Verständnis und Interesse an der lebendigen jüdischen Kultur in unserer Region wecken“, sagt Mitorganisator Fritz Kölling.