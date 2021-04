Fasch Gottesdienst am 18. April in der Zerbster Kirche St. Bartholomäi kurzfristig abgesagt

Zerbst

Die für den Gottesdienst am 18. April in der Zerbster Kirche St. Bartholomäi vorgesehene Aufführung der Kantate „Niemand kennet den Sohn“ des Zerbster Hofkapellmeisters Johann Friedrich Fasch ist kurzfristig abgesagt worden. Die Übertragung durch MDR-Kultur entfällt. Dies teilte ein Vertreter der Kirchengemeinde am 17. April mit.

Trotz des für die Durchführung von Gottesdiensten entwickelten und bewährten Hygienekonzeptes der Gemeinde kann angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens in Sachsen-Anhalt ein erhöhtes Risiko für Musiker, Besucher und Mitarbeitende des MDR nicht ausgeschlossen werden.

Der Gottesdienst wird nun in der derzeit üblichen Weise unter Corona-Hygienebedingungen gefeiert, unter anderem ohne Gemeindegesang, durchgehend mit Mund-Nasen-Schutz sowie mit Registrierung aller Besucherinnen und Besucher und verkürzter Dauer.

Festtage und Gottesdienst sollten an 333. Geburtstag des Hofkapellmeister Johann Friedrich Fasch erinnern

Am 15. April sollten in Zerbst eigentlich die 16. Internationalen Fasch-Festtage mit zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten beginnen. Doch das Barockfestival fiel wie zahlreiche andere Veranstaltungen auch der Corona-Pandemie zum Opfer und soll voraussichtlich verschoben werden.

Die Festtage sollten auch an den 333. Geburtstag des Barock-Komponisten Johann Friedrich Fasch erinnern, der am 15. April 1688 in Thüringen geboren wurde und seit 1522 Hofkapellmeister am Schloss in Zerbst war, wo er 1758 verstarb.

Traditionell gibt es während der Fasch-Tage auch einen Festgottesdienst in der Hof- und Stiftskirche St. Bartholomäi, der am 18. April trotzdem stattfinden sollte. Nun ist auch der Fasch-Gottesdienst abgesagt worden.

Die Fasch-Kantate sollte von Theresia Taube (Sopran) und Alejandro Munoz (Tenor) sowie Mitglieder der Zerbster Kantorei und das Orchester „Märkisch Barock“ unter der Leitung von Kreiskirchenmusikwart Tobias Eger aufgeführt werden.