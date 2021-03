Oldtimer auf den Straßen sind immer etwas Besonderes. Auch auf Daniel Mielchen üben alte Maschinen eine Faszination aus. Er ist mit einem...

Kleinleitzkau l Hoppla, was war das denn? Mit lautem Geknatter fliegt das sandgelbe Motorradgespann vorbei. Im Camouflageoutfit und dem zur Maschine passendem Helm zieht Daniel Mielchen die Blicke auf sich. Ein Bild aus einer anderen Zeit oder sind hier etwa Dreharbeiten für einen historischen Film in Gange? Wohl kaum. Der Kleinleitzkauer ist lediglich mit seinem Oldtimer unterwegs.



Eine 750 ccm Dnjepr fährt Daniel Mielchen, Baujahr 1957, mit Seitenwagen. Die Maschine im Afrikalook ist ein Nachbau des deutschen BMW R 71 Motorradgespanns. Diese Gespanne waren zu Kriegszeiten im Einsatz. Sie waren leichte und geländegängige Fahrzeuge. Drei Mann mit Ausrüstung konnten schnell transportiert werden. Ideal für das Militär. Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes, der 1939 geschlossen wurde, kam es zu einer Zusammenarbeit. Da ging es nicht nur um die Landverteilung, sondern auch um technischen Austausch.



Auseinandergebaut und nachgebaut

Die Sowjets liebäugelten da unter anderem mit dem BMW R 71-Motorradgespann. Wie die Pläne nach Moskau kamen, ist nicht sicher. Es gibt auch die Version, dass fünf Gespanne gekauft und ins Land gebracht wurden und sowjetische Ingenieure sie dann auseinandernahmen und einfach nachbauten. Die Sowjets begannen dann in Moskau mit der Produktion ihrer eigenen Version, der M 72. Die Produktion musste bald verlegt werden, als die Wehrmacht näher rückte. Die Dnjepr-Motorräder, die seit 1946 in Kiew produziert wurden, als auch die Ural aus den Irbiter Motorradwerken basieren auf der BMW R 71.



Wie für den Kampfeinsatz kommt auch die Maschine von Daniel Mielchen daher. Zur damaligen Zeit waren die Militärs natürlich auch bewaffnet. Statt des Gewehrs hat Daniel Mielchen ein Rohr in eine alte Felddecke eingewickelt. Die Wurfgranaten sind Attrappen. Kanister, Seil und Feldflasche gehören zur Deko. Statt Stahlhelm prangt ein alter Feuerwehrhelm auf dem Ersatzrad.



Maschine vorgefahren

Das Gespann war ein Geschenk zu seinem 40. Geburtstag, erzählt Daniel Mielchen. Das haben seine Kumpels organisiert und alle – Familie und Freunde – haben etwas beigesteuert. Effektvoll mit großem Tohuwabohu wurde die Maschine vorgefahren, und es schien, als war das Geburtstagskind etwa zu einem Wochenendtrip damit eingeladen. Umso größer war die Überraschung, dass das Gespann ihm gehören sollte. „Mit einer Beiwagenmaschine hatte ich schon länger geliebäugelt“, so Daniel Mielchen.



Das Gespann war zwar fahrtüchtig, aber natürlich brauchte es etwas Aufarbeitung. Am Anfang lief die Maschine nicht so richtig, erinnert sich der Kleinleitzkauer. Da versucht man dann selbst Hand anzulegen ... Wenn man sowas hat, dann muss man auch Lust zum Schrauben haben, findet der gelernte Dachklempner, der jetzt als



Gespann braucht Aufarbeitung

Hydrauliker in der Emag in Zerbst arbeitet. Das mit dem Schrauben betreibt Daniel Mielchen schon länger. Auch an der Schwalbe aus Jugendjahren, der alten TS oder dem SR muss immer mal wieder was auf Vordermann gebracht werden, ebenso benötigt der kleine Hoftraktor ein paar „Aufbaustunden“.



Zum Gluck gibt es Freunde, die sich bei sowas auskennen und auch gerne helfen. In die Werkstatt nach Bitterfeld/Holzweißig ging es, als der Motor des Gespanns im vergangenen Sommer noch mal überholt werden musste.



Getriebe braucht Überholung

Jetzt sollen noch Getriebe und



Endantrieb eine Überholung bekommen. Schließlich steht Schweden auf dem Plan für dieses Jahr. Eine Männerrunde, eine Fünf-Tagestour Skandinavien. Im vergangenen Jahr war man im Spreewald unterwegs, diesmal soll es in den Norden gehen, und Daniel Mielchen will mit dem Gespann dabei sein. Von Schwerin aus wollen die Motorradfreunde auf ihren Maschinen starten. Das Fahrvergnügen soll im Vordergrund stehen. Ein Ziel ist das Husqvarna-Werk.



Beiwagenfahren ist nicht ganz ohne

Das wird schon eine Herausforderung werden, freut sich Daniel Mielchen. Und sicherlich auch anstrengend. Das Beiwagenfahren ist nicht ganz ohne. Das Kurvenverhalten der Maschine ist ganz anders, als bei einem Motorrad ohne Seitenwagen. Aber daran hat sich Daniel Mielchen inzwischen schon gewöhnt. Mit der Zeit ist es allerdings auch anstrengend, dass man die Beine nicht gerade machen kann. Ganz bequem dagegen sitzt der Mitfahrer im gepolsterten Beiwagen. Small Talk unterwegs lässt allerdings der Geräuschpegel nicht zu.



Bei 70, 80 km/h liegt die Reisegeschwindigkeit des Gespanns, das inzwischen mit 38 PS unterwegs ist. Nur zu gerne steigt Sohnemann Paul (7) ein, wenn der Papa eine Runde dreht. Meist am Wochenende ist Daniel Mielchen unterwegs. Und selbst als zuletzt mal wieder gut Schnee lag in unseren Breiten, war das auffällige Gespann auf den Straßen oder auch im Gelände zu sehen. Wintertest bestanden! Auch ursprünglich mussten die Maschinen ja für jeden Einsatz tauglich sein. Ähnlich robust wie die Originale sind auch die Nachbauten.



Alte Maschinen üben Faszination aus

Es ist eine Faszination, die solche alten Maschinen auf Menschen ausüben, von der auch Daniel Mielchen ergriffen ist. Wenn er unterwegs ist, wird er auch von Interessierten angesprochen und bei manchem Senior kommen noch Erinnerungen hoch. Genauso cool findet Paul die Maschine. Und wenns ums Schrauben geht, darf er natürlich schon mal mithelfen.



Dank Corona hatte Daniel Mielchen, der im Ehrenamt auch noch Ortswehrleiter bei der Garitz-Bornumer Feuerwehr ist, zuletzt ein bisschen mehr Zeit für sein Hobby, denn Ausbildungen und Dienste bei der Feuerwehr waren ausgesetzt. Nicht zuletzt muss bei allem Eifer und Spaß auch noch Zeit für Haus, Hof und die Familie bleiben. Töchterchen Johanna ist gerade ein Jahr geworden und darf nicht zu kurz kommen.