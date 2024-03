Muslimische Bestattungen sind in Zerbst noch nicht großartig nachgefragt. Noch gibt es keine Möglichkeiten, alle Rituale traditionell durchzuführen. Denn bestimmte Vorgaben sind einzuhalten. Doch dies könnte sich bald ändern.

Friedhofskultur in Zerbst im Wandel

Zerbst. - In Sachsen-Anhalt besteht Sargpflicht. Das könnte sich in diesem Jahr allerdings ändern. Kommunale Friedhofsträger im Land sind längst dabei, sich auf neue Klientel einzustellen. Nachfragen nach muslimischer Bestattung gibt es. In Salzwedel wurde Mitte 2015 auf dem Perver Friedhof eine frühere Wirtschaftsfläche für islamische Bestattungen hergerichtet.