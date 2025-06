Zerbst - Blauer Himmel, weiße Schäfchenwolken, ein kühler Windzug und offene Bücher, aus denen die Protagonisten lebendig zu werden scheinen – eine Welt aus Träumen, Fantasie und Geschichten, Zerbster Geschichten, so wird sich der Bahntunnel vom Ein- und Ausgang bis zum Bahnsteig 2 am Bahnhof in Kürze präsentieren. Das Gesamtkunstwerk, das in der kommenden Woche fertig werden soll und von der Bahn in Auftrag gegeben wurde, erregt jetzt schon Aufsehen.

