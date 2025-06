Stadtratssitzung hinter Stacheldraht und ein Dabeisein nur mit Personenkontrolle. So wurde im Vorfeld in Havelberg für Wirbel gesorgt. Sollte wohl suggerieren, dass Stadtrat und Verwaltung es der Öffentlichkeit schwer machen wollen, an der Sitzung teilzunehmen. Dass eine Ratssitzung in der Elb-Havel-Kaserne einmal im Jahr schon lange Tradition hat, bleibt außen vor. Und dass es normal ist, dass die Bundeswehr Eingangskontrollen vornimmt, auch. Schade.

