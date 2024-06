Um Arbeitskräfte und Azubis zu finden, braucht es kreative Aktionen. So hatte die Firma Fliesenprofi aus Zerbst eine geniale Idee. Unterstützt wurde sie von keinem geringeren als Fußball-Star Christian Beck. Was steckt dahinter?

Benjamin Duft und FCM-Fußballer Christian Beck probieren sich unter den fachmännischen Augen von Heiko Behr (v. l.) am Fliesenschneider. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie Christian Beck zugegeben hat.

Zerbst - Ortsnahe Baustellen, weniger Stress, mehr Freizeit, übertarifliche Bezahlung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit, ein angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen Team, flache Hierarchien, Fortbildungsmöglichkeiten, alles in allem einen sicheren Arbeitsplatz und sogar Tablet, Handy und Firmenwagen bietet die Zerbster Firma Fliesenprofi in einer Stellenausschreibung. Für entsprechende Handwerker und junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen ein Traumjob, will man meinen. Doch weit gefehlt.