Reuden-Süd - Am 14. Juli 2024 hatte die „Alte Frieda“ am Frauentorplatz in Zerbst das letzte Mal geöffnet. Wieder eine Gaststätte weniger in der Stadt. Gerade diese Lokalität erfreute sich enormer Beliebtheit - wegen dem Ambiente, aber vor allem wegen dem hervorragenden Essen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.