Walternienburg. - Gemüse putzen, Obst schneiden, gemeinsam gesunde Mahlzeiten zubereiten, das sollte in den Familien auf der Tagesordnung stehen. Das ist vor allem für die Kinder wichtig, denn in frühester Kindheit wird eben der Grundstein für eine gesunde Ernährungsweise gelegt. Das gemeinsame Kochen und Essen fällt aber oftmals dem Alltag zum Opfer – keine Zeit, zu viel Stress, etc. Stattdessen kommen Fastfood und minderwertige, ungesunde Lebensmittel auf den Tisch.

Lesen Sie auch:In Zerbst fehlen Hortplätze - wie das Problem jetzt gelöst werden könnte

Die LandFrauen und die AOK Sachsen-Anhalt versuchen zu vermitteln, den Samen für gesunde Ernährung schon in der Kita auszusäen. Das Projekt „Gesundes Frühstück in der Kita“ gehört zu den größten und erfolgreichsten in der Ernährungsbildung in Sachsen-Anhalt. Mehr als 35.000 Kinder konnten da schon erreicht werden.

Kitakinder können selber Butter machen

Eine der LandFrauen, die die Kitas vor Ort besucht, ist Elke Landgraf. Die Frau aus Niederlepte weiß, welches Obst und Gemüse gerade frisch ist und wie man es am besten verarbeiten kann, damit es auch den Kindern schmeckt. Die LandFrau war gerade in der Walternienburger Kita „Märchenland“ zu Gast. Nach ein bisschen Theorie über Lebensmittel, Ernährung und wo das Essen herkommt, ging es auch schon ans Schnippeln.

Auch interessant:Hundert Jahre alte Eiche in Zerbster Elbdorf gefällt

Mit dem Gemüse wurden lustige Brotgesichter vorbereitet. Obstsalat und Kräuterquark wurden zusammengerührt. Ganz eifrig erwiesen sich die Steppkes beim Buttermachen. Da wurden die kleinen Gläser geschüttelt, was das Zeug hielt. Gemeinsam ließen es sich die Mädchen und Jungen schmecken.

Das Projekt wurde im Jahr 2016 gestartet. Ziel ist es, einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung einer gesunden Lebensführung von Kindern zu leisten. Auf Kindergartenkinder ab vier Jahre ist das Projekt ausgerichtet. Die Kinder sollen danach von ihrem gesunden Frühstück erzählen und Mama und Papa motivieren, auch zu Hause mal Quark und Kräuter, viel Obst und Gemüse auf den Tisch zu bringen.