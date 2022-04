Gewerbefachausstellung: Junge Ideen von Azubis für Zerbster Regionalmesse

Zerbst - Nach zweijähriger Pause will die Gewerbefachausstellung (GfA) in diesem Jahr wieder durchstarten. Vom 17. bis 19. Juni soll die größte Gewerbemesse der Region wieder zahlreiche Aussteller und noch mehr interessierte Besucher in den Schlossgarten locken. Die Chancen stehen gut, dass dies auch so kommt, denn neben der GfA werden auch das Spargelfest, die Nachstellung der Luther-Predigt vor 500 Jahren in Zerbst und die Spargelschäl-Weltmeisterschaft für viele Besucher aus Zerbst und Außerhalb sorgen.