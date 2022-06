Gewerbefachausstellung: Was Unternehmen motiviert, sich auf der Zerbster Messe zu präsentieren

Zerbst - Die Lackiererei Heinrich und Richter aus der Karl-Marx-Straße in Zerbst ist in diesem Jahr bereits zum vierten Mal auf der größten Gewerbemesse der Region mit einem Stand vertreten. Michael Heinrich und Fred Richter sind also quasi schon „alte Gfa-Hasen“. Und die allermeiste Zeit stehen die beiden Geschäftsführer auch höchstpersönlich an ihrem Stand.