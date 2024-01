Kraft- und Autofahrer hatten am Freitag in Zerbst mit spiegelglatten Straßen zu kämpfen. Der Schulbusverkehr wurde ausgesetzt.

Zerbst. - Nieselregen traf am Freitagmorgen auf gefrorenen Boden und sorgte für extrem glatte Straßen und Gehwege in Zerbst. Nur im Schritttempo schlichen Autofahrer durch die Innenstadt, wo es gerade in den Kurven gefährlich werden konnte. Laut Ordnungsamtsleiterin Kerstin Gudella war der Winterdienst des städtischen Bauhofs rege im Einsatz. Dass sich Fahrbahnen in rutschige Eisflächen verwandelten, konnte dennoch nicht verhindert werden.

Acht Unfälle ereigneten sich im morgendlichen Berufsverkehr. So kam es zwischen 6.30 und 7.30 Uhr in der Käsperstraße zu zwei Pkw-Zusammenstößen, wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta berichtete. In der Kastanienallee ereigneten sich zwischen 6 und 6.50 Uhr gleich drei Unfälle. Zwei Fahrzeugführer im Alter von 19 und 21 Jahren hatten die Kontrolle über ihre Autos verloren und waren jeweils mit einem Verkehrszeichen kollidiert.

Linienverkehr in Zerbst ausgesetzt

Zudem geriet eine 60-jährige Frau mit ihrem Fahrrad ins Rutschen und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut. „Es ist derzeit von einer Gesamtschadensbilanz von mehreren tausend Euro auszugehen“, so Kuchta. Sie appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei dieser winterlichen Wetterlage notwendige Fahrten abzuwägen, genug Zeit einzuplanen, nach Möglichkeit die zumeist gut gestreuten Hauptstraßen zu nutzen und Geschwindigkeit und Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen.

Das Busunternehmen Vetter hatte aufgrund der überfrierenden Nässe und des Glatteises den Linienverkehr im Bereich Zerbst am Morgen vorsorglich ausgesetzt. „Eine sichere und gefahrenlose Beförderung unserer Fahrgäste können wir aktuell nicht sicherstellen“, vermeldete Vetter auf Facebook und seiner Internetseite. Betroffen waren hier insbesondere die Schüler, sodass einige Klassenräume gestern deutlich leerer waren als üblich.

Manche Eltern brachten ihre Kinder daraufhin selbst zur Schule, wobei die Frage offen blieb, ob sie auch die Rückfahrt organisieren müssen. Vetter informierte schließlich, dass ab 12 Uhr der Busverkehr wieder aufgenommen wird. „In einzelnen Fällen wird es dennoch zu Verspätungen kommen“, hieß es.