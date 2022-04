Glückskinder genießen eine kleine Auszeit: AOK-Projekt zu mehr Achtsamkeit in der Güterglücker Kindertagesstätte

Entspannung war am Mittwoch in der Güterglücker Kindertagesstätte angesagt. Die Glückskinder machten mit beim AOK-Projekt „Kleine Auszeit in der Kita“. Die beiden altersgemischten Gruppen und die Wackelzähne, das sind die Vorschulkinder, sollten in den Genuss der kleinen Entspannungsrunde kommen.

Güterglück (pwi) - Entspannung war am Mittwoch in der Güterglücker Kindertagesstätte angesagt. Die Glückskinder machten mit beim AOK-Projekt „Kleine Auszeit in der Kita“. Hintergrund ist, dass die Jüngsten schon mit Reizüberflutung, Lärm oder sogar Termindruck konfrontiert sind. Bei einigen Kindern machen sich Ruhelosigkeit und Konzentrationsprobleme bemerkbar. Mit gezielten Entspannungsübungen sollen Kindergartenkinder aus diesem Kreislauf herausgebracht werden, denn entspannte und ausgeglichene Kinder sind kreativer. Sie lernen und entwickeln sich besser. Gerne nahm Kita-Leiterin Susanne Thiele das kostenlose Angebot für ihre Einrichtung an. Die beiden altersgemischten Gruppen und die Wackelzähne, das sind die Vorschulkinder, sollten in den Genuss der kleinen Entspannungsrunde kommen. Zu Gast war Martina Albrecht von der GesundheitsAkademie in Magdeburg. Sie ist Bewegungspädagogin, Gesundheitssport-Trainerin und außerdem kurz vor Beendigung einer Yoga-Ausbildung. Sie war nicht alleine gekommen, sondern hatte eine kleine Plüschschnecke dabei. Die Kinder nahmen jedes auf einer Decke auf dem Fußboden Platz und lauschten.