Bürokratie und Rezession sorgen in Zerbst für weniger Betriebsgründungen im Handwerk. Doch es gibt Mutige, die den Schritt in die Selbstständigkeit dennoch wagen.

Torsten Beister (l.) hat in Gödnitz eine Autoreparaturwerkstatt im Nebengewerbe eröffnet.

Gödnitz - Der Schritt in die Selbstständigkeit ist stets ein Wagnis – in Zeiten der Rezession noch dazu eine besondere Hürde. So bremst die verschlechterte Wirtschaftslage gepaart mit einer zunehmenden Bürokratie den Unternehmergeist momentan aus, wie Thomas Keindorf feststellt. Er ist Präsident der Handwerkskammer Halle (HWK) und weiß: „Nur eine Minderheit der Meisterabsolventen möchte sich selbstständig machen.“