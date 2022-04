Grimme will mehr Unabhängkeit von der Landeskirche

Eingang zum Kirchengelände in Grimme. Gern wären die Mitglieder hier unabhängiger von ihrer Landeskirche, vor allem in finanziellen Dingen wünschen sie sich mehr Freiheit.

Grimme - In der kleinen Zerbster Ortschaft Grimme ist der Ärger über die Landeskirche groß. Vor knapp einem Jahr schrieb die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Annemarie Reimann, einen langen Brief an die Landeskirche und erkundigte sich darin, ob die kleine Kirchengemeinde in Zukunft unabhängiger von der Landeskirche agieren könne. Die Evangelische Landeskirche Anhalt gebe der Kirchengemeinde nur etwas mehr als 100 Euro im Monat, ärgert sie sich. Das Geld reiche hinten und vorn nicht für den Unterhalt des Gotteshauses.