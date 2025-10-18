Die Künstlerin Angelika Flaig aus Bösdorf feiert mit vielen Gästen ihre Finissage im Schloss Wolfsburg und lädt schon zum nächsten Höhepunkt.

Christiane Klann begeistert das auf mehrere Räume verteilte Publikum mit Körperkontrolle und ihrer besonderen Art, die ausgewählten Text zu lesen.

Bösdorf/Wolfsburg - Im Schloss Wolfsburg fand die Ausstellung „Chronos und Kairos – Im Garten der Zeit“ ihren Abschluss in Form einer ganz besonderen Finissage. Die Räume des Kunstvereins „Crearte“ in der ersten Etage waren bis in die Flure gefüllt, so groß war das Interesse an den Arbeiten der Bösdorferin Angelika Flaig und ihren Mitwirkenden.