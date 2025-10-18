Kunst aus Bösdorf Finissage: Viele Besucher bei Angelika Flaigs Abschluss
Die Künstlerin Angelika Flaig aus Bösdorf feiert mit vielen Gästen ihre Finissage im Schloss Wolfsburg und lädt schon zum nächsten Höhepunkt.
18.10.2025, 16:30
Bösdorf/Wolfsburg - Im Schloss Wolfsburg fand die Ausstellung „Chronos und Kairos – Im Garten der Zeit“ ihren Abschluss in Form einer ganz besonderen Finissage. Die Räume des Kunstvereins „Crearte“ in der ersten Etage waren bis in die Flure gefüllt, so groß war das Interesse an den Arbeiten der Bösdorferin Angelika Flaig und ihren Mitwirkenden.