Die Volksstimme organisiert ein Gewinnspiel im Rahmen des Zerbster Heimat- und Schützenfestes.

Zerbst l Das traditionelle Zerbster Heimat- und Schützenfest steht bereits vor der Tür. Am Freitag geht der Trubel los und es warten elf spannende Tage auf die Festbesucher. Livemusik, Fahrgeschäfte, Preisschießen, Hüpfburg und vieles mehr sorgen für gute Laune und eine Reihe abwechslungsreicher Tage. Und natürlich wird auch wieder das Reit-, Spring- und Fahrturnier für Begeisterung unter den Zuschauern sorgen.

Und Tradition hat nicht nur das Fest selbst, sondern auch die mittlerweile 118. Pferdemarklotterie, bei der er es allerlei Preise zu gewinnen gibt. Doch nicht nur bei der Lotterie gibt es etwas zu gewinnen. Wie in den Jahren zuvor, hat auch die Volksstimme ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Als Hauptgewinn winkt ein LED-Flachbildfernseher. Darüber hinaus verlosen wir eine Digitalkamera und einen Kaffee-Kapselautomat. Mitmachen lohnt sich also!

Drei Preisfragen

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, gilt es, drei kleine Preisfragen zu beantworten. So wollen wir zum Beispiel von Ihnen wissen, wann denn das Geburtsjahr des Zerbster Heimatfestes war, so wie wir es heute kennen. Außerdem stellen wir auf die Probe, wie gut Sie die lokale Mundart kennen. Wie nennt denn ein echter Zerbster das Heimatfest? Geht man auf die Wies´n, auf den Platz oder aufs Örtchen?

Die dritte und letzte Frage bezieht sich auf einen Kult-Eintänzer, der mit seinen Tanzeinlagen regelmäßig für Stimmung gesorgt hat. Wie hieß der gute Mann noch gleich? War es Paul Schmidt oder Otto Schulze? Oder hieß er Günther Träger...

Coupon an Redaktion schicken

Für echte Zerbester und routinierte Heimatfestbesucher dürfte unser kleines Quiz sicher mit Leichtigkeit zu schaffen sein. Wer alle Lösungen beisammen hat, schneidet den Coupon aus und schickt diesen per Post an die Lokalredaktion Zerbst, Alte Brücke 45, in 39261 Zerbst. Persönliche Angaben beim Ausfüllen nicht vergessen!

Einsendeschluss ist der 18. August. Gültig sind allerdings nur Original-Coupons. Die Volksstimme wünscht viel Spaß beim Heimat- und Schützenfest und freut sich auf zahlreiche Gewinnspiel-Teilnehmer!