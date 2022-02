Heimatverein Güterglück setzt sich fürs Tiergehege ein

Güterglück - Fast 16 Jahre war Jürgen Baumgart Vorsitzender des Güterglücker Heimatvereins. In Zernitz hat der fast 85-Jährige seine Wurzeln. Nach dem Abitur 1955 studierte er zunächst sechs Semester Landwirtschaft an der Humboldt-Universität in Berlin, für das Studium der Veterinärmedizin ging er dann nach Westberlin. Er bekam einen Job am Institut für Mikrobiologie/Lebensmitteltechnologie. Obwohl er seinen Fachtierarzt gemacht hatte, blieb er der Mikrobiologie treu. Ab 1972 war er 30 Jahre am Institut für Lebensmitteltechnologie in Lemgo. 2002 kehrte er mit seiner Frau zurück in die Heimat. Einen Heimatverein gab es hier nicht, erinnert sich Baumgart. Die Initiative ging vom damaligen Güterglücker Bürgermeister Lutz Voßfeldt aus.

