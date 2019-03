Zur Traumhochzeit des Jahres 2018 in Zerbst kürte die Volksstimme die von Stefanie Hamm und Daniel Blum.

Wieder mitmachen! Die Aktion „Traumhochzeit“ erlebt in diesem Jahr eine weitere Auflage. Mitmachen können alle Paare, die 2019 in der Einheitsgemeinde Zerbst heiraten, das heißt im Standesamt Zerbst oder in den Außenstellen des Standesamtes, der Walternienburger Wasserburg sowie der Lindauer Burganlage. Zu gewinnen gibt es einen tollen Überraschungspreis im Wert von 200 Euro. Teilen Sie uns einige Infos, wie Name, Alter, Ort und Tag der Trauung, Details zum Kennenlernen, Heiratsantrag und zur Dauer der Beziehung mit und schicken Sie uns ein Hochzeitsfoto (Mindestgröße ein Megabyte) zu. Alle Infos sind bis spätestens 31. Dezember 2019 bei der Zerbster Volksstimme eingegangen sein. Die Einsendung der Bewerbung mit den Fotos ist per E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de oder per Post an die Zerbster Volksstimme, Alte Brücke 45 in Zerbst möglich. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 03923/736924.

Zerbst l Die Nachricht vom Gewinn der Traumhochzeit löste bei Stefanie Blum begeisterte Freude aus. „Gerade haben wir uns noch unterhalten, was wohl bei der Volksstimme-Traumhochzeit herausgekommen ist“, erzählte die Bornumerin. Da erhielt sie die Nachricht. Spontan wurde ein Wochenende in der Heimat eingeschoben, denn das junge Paar lebt jetzt in Stuttgart.

20 Jahre im Reitverein

So konnte die Preisverleihung stattfinden und das im Beisein der Freunde vom Westernreitverein Silent Corner, die mit dafür gesorgt hatten, dass die Hochzeit zur Traumhochzeit wurde. Die Braut ist schließlich von Anfang an – das sind 20 Jahre – bei Silent Corner dabei.

Die Westernreiter hatten sich an dem Freitag im August aufgemacht. Von Trüben kamen sie geritten, um vor dem Zerbster Standesamt das Brautpaar zu empfangen. Das gab ein grandioses Bild ab – 13 herausgeputzte Pferd-Reiter-Paare. Dazu das tierische Brautpaar mit dem Fallabella-Pony Timpe und der Eseldame Anastasia. Rote und weiße Herzluftballons flogen gen Himmel, nachdem das Brautpaar das Reiterspalier durchschritten hatte. Bei herrlichem Wetter folgte ein Sektempfang in der offenen Bartholomäikirche – für die Pferde gab es Wasser.

Während Hochzeiten von Feuerwehrleuten des öfteren von den Kameraden mit Schlauchspalier und Spritzaktionen begleitet werden, ist eine Reiterhochzeit seltener an der Tagesordnung. Grund genug, die Blum’sche Hochzeit zur Traumhochzeit zu küren. Das Paar konnte sich über einen 200 Euro-Gutschein für das Hotel-Restaurant Rephuns Garten in Zerbst freuen. Dahin soll es dann mit engen Freunden und den Trauzeugen gehen, verriet Stefanie Blum. Daniel Blum nutzte die Zusammenkunft der Vereinsmitglieder in Garitz, um noch einmal allen Danke zu sagen, die dafür gesorgt hatten, den Tag zu etwas Besonderem werden zu lassen.

Pferde empfangen Brautpaar

Hochzeit feierte das Paar übrigens zweimal. Nach der standesamtlichen Trauung in Zerbst und einer Party mit rund 80 Gästen fand Anfang Oktober die kirchliche Trauung im Baden-Württembergischen Rechenberg statt, in der Heimat des Bräutigams, der aus Aalen stammt. Ein Traum in Weiß und noch einmal 140 Gäste. Die Hochzeitsreise beschränkte sich zunächst einmal auf einen kurzen Wellnesstrip nach Südtirol. Die große Hochzeitsreise soll eigentlich nach Kanada gehen, verrieten die beiden. Allerdings steht jetzt erst einmal ein Umzug an.

Für die beiden, die bei der Deutschen Rentenversicherung arbeiten, wird es auch weiter regelmäßige Besuche in Bornum und auf der Silent Corner Ranch in Trüben geben. Das Wochenende im August, an dem das Vereinsjubiläum gefeiert werden soll, ist schon längst reserviert.

Die Volksstimme-Aktion „Traumhochzeit“ startet nun in eine neue Runde. Es wird wieder spannend, was für schönste Tage im Leben eines Paares es in diesem Jahr geben wird.