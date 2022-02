Hilfe für Ukraine: Zerbst sammelt Sachspenden

Die Stadt Zerbst will den Menschen in der Ukraine helfen. Darum wurde jetzt eine Sammelstelle für Sachspenden eingerichtet, die ab sofort geöffnet ist.

Zerbst (vs) - In Zerbst ist eine Sammelstelle für Sachspenden im Rahmen der Ukraine-Hilfe eingerichtet worden. Das teilte Antje Rohm, Kulturamtsleiterin der Stadt Zerbst, in einem Schreiben mit. Die Sammelstelle im Feuerwehrgerätehaus Zerbst, in der Dessauer Straße 14, öffnet heute (Montag, 28. Februar), von 14 bis 19 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr.

Benötigt werden unter anderem Lebensmittelkonserven, Kosmetikartikel, Hygieneartikel, Decken, Kopfkissen sowie Bettwische. Die Kulturamtsleiterin weist ausdrücklich darauf hin, dass derzeit noch keine Kleidung benötigt werde.

Sachspenden gehen auf Reise

Die Sachspenden werden am 7. März am Nachmittag durch die Freiwillige Feuerwehr Zerbst zur Leitstelle nach Bitterfeld gebracht, weist Kulturamtsleiterin Antje Rohm hin. Bei Bedarf unterstützen die FAKA und Firma Ewald den Transport, so die Information der Geschäftsführer gegenüber Stadtwehrleiter Denis Barycza. Der Landkreis organisiert am 8. März den Weitertransport der Hilfsgüter in den polnischen Partnerkreis Przczyna, heißt es weiter.

Wer weitere Hilfsangebote habe, insbesondere eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge anbieten möchte, werde gebeten, sein Angebot und seine Daten an die E-Mail-Adresse zu senden: unkrainehilfe@anhalt-bitterfeld.de