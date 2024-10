In Bärenthoren will die Stiftung Dauerwald mit Interessierten aus der Region bis zum ersten Advent ein Strukturwandelprojekt umsetzen. Ideen gibt es reichlich.

In Bärenthoren soll pünktlich zur Adventszeit ein Lichterpfad durch den Park entstehen

Bärenthoren. - Gleich zwei Projekte hat Doreen Einhenkel für die Stiftung Dauerwald Bärenthoren im Strukturwandel Ideenwettbewerb Revierpionier 2024 eingereicht. An der Umsetzung des einen wird bereits gearbeitet. Ein Lichterpfad soll im Park des Kalitschen Herrenhauses angelegt werden. Dass der Lichterpfad entstehen soll, ist das Eine. Das Andere worum es in dem Projekt geht, ist das Miteinander, das Zusammenbringen der Menschen, das gemeinsame Tun. „Die Menschen stehen im Mittelpunkt“, sagt Doreen Einhenkel. So sind es die Menschen aus Bärenthoren und der Region, die gefragt sind, das Vorhaben mit Leben zu füllen.