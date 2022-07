In der Zerbster Bahnhofstraße hoffen Anwohner auf weniger Verkehrslärm: Ist ein Kreisel die Lösung?

Die Kanaldeckel in der Bahnhofstraße sind abgesackt. Rollt ein Laster drüber, dröhnt es in den Häusern.

Zerbst - Das Scheppern und Donnern könne man sich gar nicht vorstellen, meint ein Anwohner* der Bahnhofstraße. Eine Ursache für den Lärm seien die abgesackten Kanaldeckel, schildert er gegenüber der Volksstimme. Vor allem, wenn Lkw drüber rollen, werde es laut. Zumal sich viele der Lasterfahrer nicht an das für sie vorgeschriebene Tempo von 30 km/h halten würden, so sein Eindruck, wenn es mal wieder bebt. Nicht nur der Asphalt sei an manchen Stellen gerissen, auch Schäden an den Häusern würde es inzwischen geben. „Da muss irgendwas gemacht werden!“, fordert er.