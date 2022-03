In Walternienburg weihnachtet es sehr: Das Sternendorf hat sich herausgeputzt und startet in die Adventszeit

Die Herrnhuter Sterne in Walternienburg leuchten, die Adventsbahn fährt und die Weihnachtsfiguren haben einen neuen Platz gefunden.

Zwölf Tiere, acht Personen, sieben Sterne und sieben Sternschnuppen waren das Ergebnis der Weihnachts-Aktion 2020. Unter dem Motto „Advent an der frischen Luft“ waren die Einwohner und Gäste aufgefordert, sich die Geschichte zu erwandern. Die Figuren haben die Mitarbeiter der Heinrich’s GmbH nun aus ihrem Winterquartier heraus geholt. In diesem Jahr stehen sie alle auf der Grünfläche Friedensstraße/Güterglücker Straße.

Walternienburg - Es war vor einem Jahr, als in Walternienburg an jedem Wochenende im Advent eine Szene aus der Weihnachtsgeschichte aufgebaut wurde. An allen vier Ortseingängen und im Zentrum, im Eingangsbereich der Arche, standen dann zum Feste die Figuren, die die Walternienburger auch noch selber gestaltet hatten.