Fünfter Waldbrand in Zerbst Ist in Zerbst wieder ein Feuerteufel unterwegs?: Wald bei Gödnitz brennt gleich an fünf Stellen

In Gödnitz haben in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag (15./16. Mai) etwa 2500 Quadratmeter Wald gebrannt. Die Einsatzkräfte kämpften bis in den frühen Morgen gegen die Flammen – und das gleich an fünf Stellen. Ist hier wieder ein Feuerteufel am Werk?