Witterung und Raubtiere als Faktor Jagdjahr 2023/24 beendet: Wie erfolgreich waren die Zerbster Jäger?

Das Jagdjahr 2023/24 ist zu Ende und es wurde ein Resümee gezogen. Wie hoch sind die Abschusszahlen in Sachsen-Anhalt, in Anhalt-Bitterfeld und in Zerbst, wie zufrieden sind die Jäger?