Jahreshauptversammlung beim Feuerwehrverein Bornum: Das Jubiläum soll im Juni 2022 gefeiert werden

Zur Erinnerung an 30 Jahre Partnerschaft überreichte Mario Rudolf eine Ehrenurkunde an die Gäste aus Börnum.

Bornum - Der Vereinsvorsitzende Rainer Prange kündigte an, dass man die Jubiläumsfeierlichkeiten im nächsten Jahr nachholen will – am 18. Juni 2022. Die Verträge mit der Band und dem Bühnenbauer seien unterschrieben. Abgesehen vom Vereinsleben, gab es in den vergangenen Monaten dennoch keinen Stillstand. Im Landhaus Bornum konnte eine durch die Stadt eigentlich für 2018 schon geplante Baumaßnahme durchgeführt werden. Saal, Gaststube und Flur bekamen einen neuen Fußbodenbelag. Derweil waren im Keller des Objektes großartige Veränderungen in Gange. Ein kleines Museum wurde eingerichtet (Volksstimme berichtete). Allen Akteuren wurde noch einmal Dank und Anerkennung zuteil.