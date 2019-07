Die Zerbsterin Lissi Stampehl ist mit ihren 90 Jahren immer noch rüstig. Nach wie vor gehört Fahrradfahren zu ihren Hobbys.

Zerbst l Das Geheimnis, um auch im Alter noch fit zu bleiben, ist Bewegung. Das hat die Zerbsterin Lissi Stampehl verraten. Und sie muss es wissen, schließlich feierte sie ihren 90. Geburtstag. Das Alter merkt man der rüstigen Rentnerin jedoch kaum an. „Unsere Jubilarin ist ja fit wie ein Turnschuh“, bemerkt auch die stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Johannes, die vorbeikam, um Lissi Stampehl Glück und Gesundheit zu wünschen.

„Wenn man etwas zu tun hat und arbeitet, dann bleibt man fit. Mit 80 Jahren hätte ich noch Bäume ausreißen können“, sagt Lissi Stampehl. Das würde man ihr auch fast jetzt noch zutrauen. Aber statt Bäume auszureißen, ist die Rentnerin viel lieber mit dem Fahrrad unterwegs – zum Beispiel um einzukaufen. Und auch den Haushalt kann die 90-Jährige noch sehr gut alleine bewerkstelligen. Neben dem Fahrradfahren hat die 90-Jährige auch ein Hobby, das sie geistig fordert: Kreuzworträtsel lösen.

Beruf führte Burgerin nach Zerbst

Ursprünglich stammt Lissi Stampehl übrigens aus Burg. Zusammen mit ihrem Mann ist sie aber schon vor fast 50 Jahren nach Zerbst gezogen, denn beide haben in der Essenzfabrik gearbeitet.

Neben der stellvertretenden Bürgermeisterin sind auch Lissi Stampehls Sohn Günther und ihre zwei Schwiegertöchter Bärbel und Monika vor Ort, um zu feiern. Gemeinsam lassen sie sich Kaffee und Kuchen und einen Sekt zum Anstoßen schmecken. So richtig gefeiert wird ab erst am Sonnabend, wie die 90-Jährige erzählt. „Dann gehen wir gemeinsam im Gildehaus zum Mittagessen, das ist schon Tradition. Und nachmittags lassen wir uns dann was liefern“, sagt Lissi Stampehl.

An diesem Tag wird dann sicher auch ein Großteil der Familie zusammenkommen. Immerhin hat die Zerbsterin zwei Söhne, vier Enkel und fünf Urenkel.